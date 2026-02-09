L’inferno in strada e l’arma puntata in faccia la testimone | Ho pensato alla mia bambina

Una donna di 47 anni di Cisternino si trovava in auto sulla strada 613 Lecce-Brindisi quando, all’improvviso, si è vista circondata da uomini armati. Con il fucile puntato contro, ha vissuto un momento di puro terrore, mentre si stava dirigendo a Lecce per sostenere il suo ultimo esame di Geometria nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione. La testimone ha raccontato di aver pensato alla figlia, in quell’istante di paura.

La donna viaggiava sulla sua Jeep Renegade, quando ha visto la strada sbarrato da un autoarticolato messo di traverso. Poi, a seguire, ha udito i colpi esplosi contro i blindati e uno scenario da guerriglia, con rapinatori muniti di Kalashnikov e l’incendio appiccato sul grosso mezzo. Quindi, come almeno altre due persone, è stata fatta scendere dal mezzo “La prima cosa che gli ho detto – racconta la donna – è stato ‘Io ho una bambina piccola’ e, quindi, da lì mi hanno preso la macchina: erano in due, di cui uno armato. Poi quando sono saliti a bordo, un rapinatore è sceso e ha posizionato i chiodi”.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Quando un uomo le ha puntato un fucile in faccia, la studentessa ha pensato subito alla sua bambina.

