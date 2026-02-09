Arma puntata contro studentessa attesa dal suo ultimo esame | Ho pensato subito alla mia bambina

Quando un uomo le ha puntato un fucile in faccia, la studentessa ha pensato subito alla sua bambina. Era diretta a Lecce per sostenere il suo ultimo esame di Geometria, ma durante il viaggio si è trovata nel mezzo di un tentativo di rapina. Due banditi hanno assaltato l’auto e, sotto la minaccia dell’arma, lei ha temuto il peggio. La donna, 47 anni, residente a Cisternino, ha vissuto momenti di paura, ma è riuscita a mantenere la calma fino all’arrivo delle forze dell’ordine

Quando un bandito le ha puntato un fucile in faccia, ha subito pensato alla sua bambina. Una 47enne residente a Cisternino stava andando a Lecce, per sostenere il suo ultimo esame, di Geometria, del corso di laurea in Scienze dell'Educazione, quando si è trovata nel bel mezzo dell'assalto a due.

