Breezy Johnson domina a Cortina Vonn in volata Goggia sfiora la caduta
La gara di discesa a Cortina si è accesa quando Breezy Johnson ha dominato la seconda prova, conquistando il miglior tempo. Lindsey Vonn ha tentato di risalire la classifica, arrivando in volata, mentre Sofia Goggia è stata vicina a cadere in una fase delicata della discesa. La giornata è stata piena di emozioni e colpi di scena, con le atlete che hanno dato tutto per un posto ai Giochi di Milano Cortina 2026.
Una giornata decisiva per la discesa olimpica a Milano Cortina 2026 ha visto Breezy Johnson posizionarsi al vertice della seconda e ultima prova, offrendo indicazioni rilevanti in vista della gara. La velocista statunitense ha segnato il miglior tempo e ha consolidato la sua candidatura a ruolo di protagonista, sfruttando una prestazione netta e asciutta che ha riguardato sia la tecnica sia la gestione del ritmo lungo il tracciato dell’Olympia delle Tofane. Johnson ha fermato le lancette a 1:37.91, migliorando di circa un secondo il riferimento stabilito da Jacqueline Wiles nel training di ieri, una sessione evidentemente condizionata da condizioni non ottimali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Breezy Johnson Cortina
Johnson svetta nell’ultima prova di discesa a Cortina. Goggia sbaglia ma è veloce, bene Vonn e Brignone
Breezy Johnson ha ottenuto il miglior tempo nell’ultima prova di discesa a Cortina, confermando di essere una delle favorite per la gara olimpica.
Lindsey Vonn domina la mini-discesa di Zauchensee, maledizione Pirovano. Goggia sottotono
Lindsey Vonn si impone nella mini-discesa di Zauchensee, confermando la propria forma.
Ultime notizie su Breezy Johnson Cortina
Argomenti discussi: Sci, SuperG Coppa Europa a Sarntal: vince Nadine Fest.
GOGGIA CHIUDE SECONDA A CRANS-MONTANA La sorpresa Malorie Blanc toglie la vittoria alla nostra azzurra nel SuperG svizzero. Roberta Melesi sogna il podio ma viene beffata da Breezy Johnson Federica Brignone è 17a mentre Laura facebook
TRIS D’ASSI Sofia Goggia, Malorie Blanc e Breezy Johnson. Velocità media di questo podio #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.