Breezy Johnson domina a Cortina Vonn in volata Goggia sfiora la caduta

La gara di discesa a Cortina si è accesa quando Breezy Johnson ha dominato la seconda prova, conquistando il miglior tempo. Lindsey Vonn ha tentato di risalire la classifica, arrivando in volata, mentre Sofia Goggia è stata vicina a cadere in una fase delicata della discesa. La giornata è stata piena di emozioni e colpi di scena, con le atlete che hanno dato tutto per un posto ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Una giornata decisiva per la discesa olimpica a Milano Cortina 2026 ha visto Breezy Johnson posizionarsi al vertice della seconda e ultima prova, offrendo indicazioni rilevanti in vista della gara. La velocista statunitense ha segnato il miglior tempo e ha consolidato la sua candidatura a ruolo di protagonista, sfruttando una prestazione netta e asciutta che ha riguardato sia la tecnica sia la gestione del ritmo lungo il tracciato dell’Olympia delle Tofane. Johnson ha fermato le lancette a 1:37.91, migliorando di circa un secondo il riferimento stabilito da Jacqueline Wiles nel training di ieri, una sessione evidentemente condizionata da condizioni non ottimali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Breezy Johnson domina a Cortina, Vonn in volata, Goggia sfiora la caduta Approfondimenti su Breezy Johnson Cortina Johnson svetta nell’ultima prova di discesa a Cortina. Goggia sbaglia ma è veloce, bene Vonn e Brignone Breezy Johnson ha ottenuto il miglior tempo nell’ultima prova di discesa a Cortina, confermando di essere una delle favorite per la gara olimpica. Lindsey Vonn domina la mini-discesa di Zauchensee, maledizione Pirovano. Goggia sottotono Lindsey Vonn si impone nella mini-discesa di Zauchensee, confermando la propria forma. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Breezy Johnson Cortina Argomenti discussi: Sci, SuperG Coppa Europa a Sarntal: vince Nadine Fest. GOGGIA CHIUDE SECONDA A CRANS-MONTANA La sorpresa Malorie Blanc toglie la vittoria alla nostra azzurra nel SuperG svizzero. Roberta Melesi sogna il podio ma viene beffata da Breezy Johnson Federica Brignone è 17a mentre Laura facebook TRIS D’ASSI Sofia Goggia, Malorie Blanc e Breezy Johnson. Velocità media di questo podio #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com

