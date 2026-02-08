Lindsey Vonn ricoverata d' urgenza | aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Durante la discesa libera sulle Tofane di Cortina d’Ampezzo, Lindsey Vonn è finita in ospedale in modo urgente. La campionessa americana si è infortunata durante la gara e ora si trova sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni, ma al momento non ci sono dettagli certi sulla gravità dell’incidente. La notizia ha subito fatto il giro degli appassionati di sci.

Durante la discesa libera sulle Tofane di Cortina d’Ampezzo, un infortunio ha coinvolto Lindsey Vonn. Dopo una caduta iniziale poco dopo il primo salto, la campionessa ha tentato di rimanere in piedi, ma la dinamica ha provocato un impatto violento sul fianco destro e sul volto, seguito dalla capovolta in aria. Il soccorso è giunto immediatamente, con l’imbarcazione di emergenza e l’elicottero attivati per gli interventi sanitari. La giornata ha previsto trasferimenti e accertamenti in due nosocomi differenti per ottenere una valutazione completa della condizione fisica. La caduta è avvenuta poco dopo il primo salto, con un tentativo di mantenere l’equilibrio che non è riuscito. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

