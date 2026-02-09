Lindsey Vonn ricoverata a Treviso ancora qualche giorno Staff Usa in silenzio l’ipotesi della rottura del femore

Lindsey Vonn resta in ospedale a Treviso, dove si trova ancora alcuni giorni. La campionessa americana è sotto osservazione nel reparto di Ortopedia del Ca’ Foncello, dopo l’intervento alla gamba sinistra. La caduta di ieri durante la discesa libera a Cortina d’Ampezzo ha messo in allarme tutti, e l’ipotesi di una rottura del femore resta sul tavolo. La notizia si diffonde mentre il suo staff tace, senza commentare le condizioni di Lindsey.

Lindsey Vonn resta ricoverata nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo l’intervento chirurgico alla gamba sinistra, necessario in seguito alla paurosa caduta avvenuta ieri durante la discesa libera a Cortina d’Ampezzo. La campionessa statunitense, 41 anni, potrebbe rimanere in ospedale ancora per alcuni giorni. Lo ha riferito in mattinata la portavoce dell’Ulss2, precisando che sulle sue condizioni regna il massimo riserbo. La stanza dell’atleta è “blindata” dal personale del team Usa, che ha imposto una linea di assoluto silenzio. Nessuna informazione filtra dallo staff medico e l’accesso è rigidamente controllato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lindsey Vonn ricoverata a Treviso ancora qualche giorno. Staff Usa in silenzio, l’ipotesi della rottura del femore Approfondimenti su Lindsey Vonn Calvario Vonn! Frattura scomposta del femore, Lindsey operata due volte Lindsey Vonn ha dovuto sottoporsi a due interventi chirurgici dopo una brutta caduta a Cortina. Lindsey Vonn, doppia operazione a Treviso: “Condizioni stabili” Lindsey Vonn ha passato la notte in ospedale a Treviso, dopo un brutto incidente durante una discesa alle Tofane. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lindsey Vonn Argomenti discussi: Olimpiadi, incidente choc a Cortina per Lindsey Vonn: la campionessa ricoverata a Treviso; Dramma olimpico a Cortina: Lindsey Vonn trasportata d’urgenza a Treviso; Lindsey Vonn portata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo la caduta sulla pista Olympia: operata per la gamba rotta VIDEO; Lindsey Vonn, carriera finita? Il volo dopo 13 secondi e il femore fratturato: cosa è successo. Lindsey Vonn ricoverata a Treviso ancora qualche giorno. Staff Usa in silenzio, l’ipotesi della rottura del femoreLa campionessa statunitense potrebbe rimanere ricoverata ancora qualche giorno dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina ... ilfattoquotidiano.it Lindsey Vonn operata e ricoverata a Treviso per una frattura scomposta alla gamba sinistraConsiderata una leggenda dello sci alpino mondiale, si era ritirata nel 2019, per poi tornare alle competizioni nel 2024 dopo un intervento di ricostruzione del ginocchio destro ... rainews.it Con l’ex sciatrice Barbara Merlin abbiamo ripercorso la grande giornata dell’Italia alle Olimpiadi. Lex discesista torinese si è soffermata in particolare sul bronzo nella discesa di Sofia #Goggia, partita subito dopo la terribile caduta di Lindsey Vonn # facebook Come sta #LindseyVonn dopo l’infortunio e la doppia operazione: “Gli USA vietano ai medici di parlare” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.