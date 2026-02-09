Lindsey Vonn doppia operazione a Treviso | Condizioni stabili

Lindsey Vonn ha passato la notte in ospedale a Treviso, dopo un brutto incidente durante una discesa alle Tofane. La ex campionessa olimpica di sci si è sottoposta a due operazioni e ora si trova in condizioni stabili. La donna, originaria degli Stati Uniti, si è infortunata mentre scendeva sulla pista di Olympia delle Tofane, e le sue condizioni sono state considerate serie ma stabili.

Lindsey Vonn, ex campionessa olimpica di sci, ha trascorso la prima notte in ospedale al Ca' Foncello di Treviso a seguito di un grave infortunio subito durante la discesa sulla Olympia delle Tofane. La caduta ha provocato lesioni importanti alle gambe, complicate dal fatto che gli sci non si sono sganciati, causando torsioni violente. L'americana, ormai ex atleta a 41 anni, ha dovuto affrontare un intervento chirurgico complesso, già completato, e ora si concentra sulla lunga fase di recupero e riabilitazione. Fonti vicine alla campionessa hanno riferito che Lindsey è stata sottoposta a due operazioni, necessarie per prevenire complicazioni dovute al gonfiore e al rischio di emorragie.

