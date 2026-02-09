Lindsey Vonn si è infortunata di nuovo durante le Olimpiadi 2026. La campionessa americana ha riportato una frattura ossea, anche se non collegata all’incidente a Crans Montana di qualche giorno fa. Ora sta valutando i tempi di recupero e se potrà tornare sulle piste.

“Sembra che Lindsey Vonn abbia subito una frattura ossea, non direttamente correlata all’infortunio di pochi giorni fa a Crans Montana, in Coppa del Mondo. Una frattura del femore della gamba sinistra, trattata con l’applicazione di un fissaggio esterno ‘a ponte’ per consentire successivamente un trattamento definitivo. Una lesione che richiederà almeno tre mesi prima che la campionessa americana possa tornare sugli sci ”. Parola di Fabrizio Cortese, direttore Ortopedia e Traumatologia Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto (TN) e past president Otodi (società degli Ortopedici e traumatologi ospedalieri italiani). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lindsey Vonn, la caduta alle Olimpiadi 2026 e la frattura: quando tornerà sugli sci

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Durante la discesa libera a Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una caduta violenta e si è rotta una gamba.

Lindsey Vonn si trova in ospedale a Treviso, dove è stata subito operata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

