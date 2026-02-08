Olimpiadi frattura alla gamba sinistra per Lindsey Vonn dopo la brutta caduta in discesa libera | è già stata operata Come sta la sciatrice americana – Il video

Lindsey Vonn si trova in ospedale a Treviso, dove è stata subito operata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina. La sciatrice americana ha riportato una frattura alla gamba sinistra e ora si trova sotto osservazione. La sua condizione sembra stabile, ma resta da capire quanto tempo ci vorrà prima di rivederla in pista.

Lindsey Vonn, dopo la brutta caduta a Cortina durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina, è stata operata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra. Lo rende noto la direzione dell’Ulss 2 di Treviso. L’americana è stata soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i giochi olimpici e immediatamente trasferita in elicottero al Policlinico Codivilla di Cortina, gestito dall’Ulss 1 dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici, e quindi trasferita al Ca’ Foncello. Domani, lunedì 9 febbraio alle 12.00 è previsto un nuovo bollettino medico.🔗 Leggi su Open.online

Durante la discesa libera a Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una caduta violenta e si è rotta una gamba.

Lindsay Vonn si è sottoposta a un intervento all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

