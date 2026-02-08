Lindsey Vonn si è rotta una gamba durante le Olimpiadi di Cortina. La campionessa americana è caduta violentemente, urlando di dolore, ed è stata portata via in barella. Le prime immagini mostrano il momento dell'incidente, che ha lasciato tutti scioccati. Ora si attende di capire l’entità dell’infortunio e il suo recupero.

Bruttissima caduta di Lindsey Vonn, a Cortina, durante la discesa libera delle Olimpiadi invernali, oggi domenica 8 febbraio. La sciatrice americana è stata soccorsa sulla pista e portata via in elicottero. La gara è stata interrotta. Poi ha ripreso con Mirjam Puchner, austriaca, seguita da Sofia Goggia. Mani davanti dagli occhi, un silenzio irreale a Cortina. Anche gli altorparlanti sono rimasti muti quando hanno visto una nuvola di neve rotolare sulle Tofane. Lindsey Vonn a terra, urla di dolore. Le pale dell'elicottero in volo, scene bruttissime che non avremmo voluto vedere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Caduta choc per Lindsey Vonn: frattura a una gamba, operata a Treviso | Si può sciare con un crociato rotto? Parla l'esperto

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn ha avuto una caduta spettacolare a Cortina durante le Olimpiadi invernali.

Durante la discesa libera a Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una caduta violenta e si è rotta una gamba.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Milano-Cortina, caduta choc per Lindsey Vonn: frattura alla gamba sinistra; Lindsey Vonn operata dopo la brutta caduta nella discesa all'Olimpiade di Milano-Cortina; Lindsey Vonn, caduta choc durante la discesa libera: l'americana grida per il dolore, portata via in elicottero. Stava gareggiando con...; Caduta shock per Vonn a Cortina: frattura alla gamba sinistra, operata a Treviso.

Caduta choc per Lindsey Vonn: discesa femminile interrotta a CortinaMomenti di grande apprensione durante la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo. Lindsey Vonn cade dopo pochi secondi di gara e resta a terra dolorante: pubblico ... sportface.it

Lindsey Vonn, caduta choc sull'Olympia della Tofana poco dopo la partenza. Gamba fratturata: operata nel pomeriggio a TrevisoCORTINA - L’elicottero giallo del Suem è atterrato sulla pista Olympia della Tofana per soccorrere la regina di Cortina. Caduta choc per Lindsey Vonn durante la ... ilgazzettino.it

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn è monitorata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo la brutta caduta nella discesa libera olimpica femminile a Cortina d'Ampezzo. Lo riferisce una fonte al Guardian. La campionessa x.com

In bocca al lupo a Lindsey Vonn, campionessa di sci statunitense, che dopo la grave caduta di questa mattina sulla pista Olimpia delle Tofane stata ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello. A lei rivogliamo auguri di pronta guarigione. Forza Lindsey! facebook