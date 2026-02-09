Lindsey Vonn caduta choc ma assegno sicuro | perché guadagnerà 200mila dollari nonostante l’infortunio

Lindsey Vonn si è fatta male durante la sua ultima discesa a Milano-Cortina 2026, cadendo in modo brutale. Nonostante l’infortunio, l’atleta riceverà comunque 200 mila dollari di premio, una cifra che sorprende considerando l’incidente. La sua storia si fa subito notizia, tra dolore e contratti già firmati.

La sua Olimpiade è durata pochi secondi, finendo nel modo più drammatico possibile. Eppure Lindsey Vonn incasserà comunque 200mila dollari: ecco cosa c’è dietro una delle storie più discusse di Milano-Cortina 2026. L’avventura olimpica di Lindsey Vonn ai Giochi di Milano Cortina 2026 si è interrotta quasi subito, nel modo più crudele. Una caduta violenta sull’Olympia delle Tofane, pochi secondi dopo il via della discesa libera, e il sogno a cinque cerchi si è trasformato in un incubo. Trasportata prima al punto soccorso, poi in ospedale a Cortina e infine in elisoccorso a Treviso, la campionessa statunitense ha riportato una frattura alla gamba sinistra, con intervento chirurgico nel pomeriggio e successivo ricovero in terapia intensiva, fortunatamente senza pericolo di vita.🔗 Leggi su Sportface.it

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina, Lindsey Vonn è caduta in modo brutale sulle Tofane.

