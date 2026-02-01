A cinque anni, Shannon di Crans-Montana ha deciso di tagliarsi i capelli per donare. La richiesta di donazioni, partita da alcuni saloni svizzeri, si è diffusa rapidamente, coinvolgendo sempre più persone in una catena di solidarietà.

«Sono orgogliosa di lei», racconta la mamma, Debora Locullo, rimasta scossa dalle immagini dell'incendio nel locale Le Constellation, il locale svizzero dove la notte di Capodanno si è trasformata in una tragedia: 40 morti, sei dei quali italiani, e decine di superstiti segnati dal fuoco e dalle ustioni. La richiesta di donazione di capelli lunghi almeno 25 centimetri, meglio se 30, da destinare alla creazione di parrucche per gli ustionati dell'incendio di Crans-Montana è partita da alcuni saloni di parrucchieri svizzeri, per poi estendersi, in una vera e propria catena di solidarietà, a realtà italiane, che hanno voluto aderire al progetto regalando servizi come taglio e piega a chiunque desiderasse donare i propri capelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, la piccola Shannon, che a 5 anni si è tagliata i capelli per donarli agli ustionati

In un gesto semplice ma significativo, la piccola Annachiara ha deciso di donare i suoi capelli ai ragazzi ustionati di Crans-Montana.

In seguito all’incendio avvenuto a Crans-Montana, alcune realtà del settore beauty hanno deciso di sostenere le persone colpite, offrendo supporto anche attraverso iniziative come la raccolta di ciocche di capelli per la realizzazione di parrucche agli ustionati.

