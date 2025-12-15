Risultati Ligue 1 | il Lens non si ferma più ma il Psg resta in scia
Nella stagione di Ligue 1, il Lens continua la sua marcia vincente, consolidando la vetta della classifica. Il Paris Saint-Germain, però, resta a stretto contatto, pronto a inserirsi nella corsa al titolo. La lotta tra le grandi del campionato francese si fa sempre più intensa, con sorprese e sfide che promettono spettacolo fino alla fine.
Marsiglia (Francia) 15 dicembre 2025 - Il Lens non si ferma più, ma il Psg resta in scia nella lotta per il primo posto in classifica. Entrambe vincono ancora in questa giornata e allora i parigini restano a -1 dal primato dei sangue e oro. Il Marsiglia mantiene il quarto posto vincendo il big match contro il Monaco, mentre il Lille si impone in una gara pazza contro l' Auxerre. Dietro invece precipita sempre più il Nizza in classifica e ora rischia di ritrovarsi clamorosamente in lotta per non retrocedere. L'esito delle partite del weekend. Il weekend calcistico in Francia si apre il venerdì sera con la durissima punizione inflitta dall' Angers ai danni del Nantes. Sport.quotidiano.net
