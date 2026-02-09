Ligabue infiamma l’estate | La Notte di Certe Notti torna con date uniche in Arena e palasport italiani

Luciano Ligabue torna a scaldare l’estate italiana con “La Notte di Certe Notti”. L’artista annuncia date uniche in Arena e palasport, portando il suo spettacolo in alcune delle location più prestigiose del Paese. I fan sono già in fermento, pronti a vivere un’altra notte indimenticabile di musica dal vivo.

Ligabue Ritorna al Cuore del Pubblico: “La Notte di Certe Notti” Illumina l’Estate Italiana. Luciano Ligabue ha annunciato il ritorno del suo celebre format “La Notte di Certe Notti”, un evento che promette di portare la sua musica e l’energia del live in alcune delle location più prestigiose d’Italia a partire da settembre. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per i fan di rivivere le emozioni che hanno caratterizzato i suoi concerti più iconici. L’annuncio ha generato un’ondata di entusiasmo tra i suoi sostenitori, desiderosi di immergersi nuovamente nell’atmosfera coinvolgente che solo Ligabue sa creare.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ligabue Concerti

Luciano Ligabue ha annunciato ufficialmente il suo nuovo tour, intitolato La notte di certe notti 2026.

12/06/2026 La Notte di Certe Notti allo Stadio Olimpico di Roma, ci vediamo là! #lanottedicertenotti

Ultime notizie su Ligabue Concerti

Ligabue, data zero a Bibione per il tour 2026: Certe notti torna a far sognare i fanBIBIONE (VENEZIA) - Bibione si prepara a vivere una notte di grande musica. Il prossimo 5 giugno 2026, lo Stadio Comunale di Bibione ospiterà la data zero del nuovo tour di Luciano Ligabue, intitolato ... ilgazzettino.it

Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo gli attesissimi 4 eventi negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano previsti il prossimo giugno, il gran finale de LA NOTTE DI CERTE NOTTI di LUCIANO LI facebook