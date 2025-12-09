Elodie annuncia il nuovo tour nei palazzetti nel 2027 i biglietti
Elodie ha annunciato che tornerà nei palazzetti nel 2027 con un tour di 7 date, i biglietti in vendita da domani. A pochi giorni dalla fine dell’ultimo tour, Elodie ha annunciato che tornerà nei palazzetti nel 2027. Il calendario prevede 7 date con cui porterà dal vivo uno show tutto nuovo. Si parte il 24 aprile con la data Zero di Ancona, per poi continuare al Palazzo dello Sport di Roma giovedì 29 aprile per proseguire al Teatro Palapartenope di Napoli martedì 4 maggio, al Palaflorio di Bari sabato 8 maggio, all’Unipol Forum di Milano giovedì 13 maggio, al Mandela Forum di Firenze martedì 18 maggio e concludersi all’Unipol Arena di Bologna sabato 22 maggio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Elodie annuncia un momento magico e indimenticabile
Elodie si commuove e annuncia lo stop ai concerti: “Mi fermo fino al 2027”
Elodie in lacrime annuncia: “Mi fermo. Ce l’ho messa tutta”
@elodie, durante la sua ultima tappa del tour, ha annunciato una lunga pausa dal vivo, ma anche un ritorno già programmato nel 2027 con un progetto completamente nuovo. Ansa/Clemens Bilan - facebook.com Vai su Facebook
Elodie tra le lacrime annuncia dal palco nell'ultima tappa del tour a Roma: 'Mi fermo per un po', torno nel 2027' #ANSA Vai su X
Elodie annuncia a sorpresa il nuovo tour nel 2027, tutte le date - La cantante durante il live aveva annunciato un periodo di pausa, rivelando che avrebbe fatto ritorno sulla scena nel 2027. Scrive novella2000.it
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it