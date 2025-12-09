elodie annuncia il nuovo tour nei palazzetti nel 2027 i biglietti

Elodie ha annunciato che tornerà nei palazzetti nel 2027 con un tour di 7 date, i biglietti in vendita da domani. A pochi giorni dalla fine dell’ultimo tour, Elodie ha annunciato che tornerà nei palazzetti nel 2027. Il calendario prevede 7 date con cui porterà dal vivo uno show tutto nuovo. Si parte il 24 aprile con la data Zero di Ancona, per poi continuare al Palazzo dello Sport di Roma giovedì 29 aprile per proseguire al Teatro Palapartenope di Napoli martedì 4 maggio, al Palaflorio di Bari sabato 8 maggio, all’Unipol Forum di Milano giovedì 13 maggio, al Mandela Forum di Firenze martedì 18 maggio e concludersi all’Unipol Arena di Bologna sabato 22 maggio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

