Ligabue annuncia concerto a Messina nel 2026 | PalaRescifina tappa finale del tour La Notte di Certe Notti

Luciano Ligabue torna a Messina nel 2026. L’artista annuncia un concerto al PalaRescifina il 14 ottobre, come tappa finale del suo tour che celebra “La Notte di Certe Notti”. La città si prepara ad accogliere il rocker italiano, che porterà sul palco le sue hit più conosciute. I fan sono già in fermento, pronti a vivere un’altra notte di musica e emozioni.

Luciano Ligabue farà ritorno a Messina il 14 ottobre 2026, con un concerto all’interno del PalaRescifina, tappa conclusiva del tour che celebra “La Notte di Certe Notti”. L’evento, frutto della collaborazione tra Puntoeacapo Srl, Il Botteghino e il Comune di Messina, si preannuncia come un momento di grande richiamo per la città, consolidando la sua posizione nel circuito dei grandi eventi musicali italiani. I biglietti saranno disponibili in presale a partire dal 10 febbraio presso il Bar Mario e in vendita generale dal 12 febbraio su Ticketone. Messina si prepara ad accogliere uno dei nomi più iconici della scena musicale italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

