Licheri SI sulla querela di Masci a Costantini | Il gesto di un uomo fragile e in difficoltà Pescara merita di meglio

Daniele Licheri commenta la querela di Carlo Masci a Carlo Costantini. Il segretario regionale di Sinistra Italiana definisce il gesto “di una persona fragile e in enorme difficoltà”. Secondo Licheri, Pescara merita di più di queste polemiche e di questo tipo di comportamenti.

“Il gesto di una persona fragile e in enorme difficoltà”. Per il segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri si commenta così la decisione del sindaco uscente Carlo Masci di querelare l'avversario del centrosinistra Carlo Costantini. La dimostrazione anche, afferma ancora Licheri, che “i pescaresi meritano di meglio”. L'annuncio di quella querela che arriva nel pieno di una decisamente aspra campagna elettorale in vista del ritorno alle urne dell'8 e del 9 marzo quando a tornare alle urne saranno circa 14.500 cittadini aventi diritto al voto e residenti nelle aree delle 23 sezioni in cui le amministrative del 2024 sono stata annullate dal consiglio di Stato, infiamma dunque lo scontro politico con Licheri che un appello lo rivolge proprio a quei cittadini invitandoli ad andarci a votare.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La campagna elettorale a Pescara si scalda ancora di più.

Il candidato Costantini risponde a Masci dopo la querela.

