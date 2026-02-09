Liceo Gravina Crotone Arpacal avvia monitoraggio per amianto

A Crotone, l’Arpacal ha avviato i controlli sul tetto del Liceo Gravina. Dopo le proteste di studenti e genitori, le autorità hanno deciso di fare verifiche sull’amianto presente nell’edificio. Nei prossimi giorni, i tecnici eseguiranno le analisi necessarie per capire se ci siano rischi per la salute. La città attende con attenzione i risultati, mentre si cerca di rassicurare chi frequenta l’istituto.

Crotone, l'ombra dell'amianto sul Liceo Gravina: Arpacal avvia monitoraggi dopo le proteste. Crotone, un monitoraggio ambientale specifico è stato attivato nei prossimi giorni dall'Arpacal sul tetto del Liceo Gravina, in via Giovanni Paolo II, a seguito di un confronto tra istituzioni, studenti e famiglie. L'iniziativa è stata decisa in risposta alle preoccupazioni legate alla possibile presenza di amianto proveniente dai tetti degli ex mercati generali. L'avvio del monitoraggio è stato confermato durante un incontro tenutosi il 9 febbraio 2026 presso l'istituto scolastico. L'incontro è stato sollecitato dalle tensioni emerse dopo un flash mob organizzato dal comitato "Cittadini Liberi" il 5 febbraio scorso.

