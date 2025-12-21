Spari all’1:50 in piazza Nascè, una Smart fugge e semina il panico: “Viva per miracolo”. Doveva essere una notte come tante, il rientro a casa dopo una serata con gli amici. Invece, per Valentina Peonio, 33 anni, si è trasformata in un incubo. La donna è rimasta gravemente ferita da un colpo di fucile esploso nella notte tra le strade della movida di Palermo, in piazza Nascè, intorno alle 1:50. A colpirla, secondo la prima ricostruzione, una scarica di pallini da caccia partita da una Smart, poi fuggita a tutta velocità. Valentina non era l’obiettivo: sarebbe stata raggiunta per errore, mentre stava semplicemente tornando alla propria auto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Palermo, Valentina Peonio colpita per errore dall’auto mentre torna a casa: ‘Ci è crollato il mondo addosso’

