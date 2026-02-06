Industria Chimica Reggiana chiude e licenzia 54 lavoratori La Cgil | Inaccettabile

La chiusura dell’Industria Chimica Reggiana ha colpito 54 lavoratori, lasciando tutti senza lavoro inaspettatamente. La notizia ha fatto subito il giro della città, con i sindacati che condannano la decisione e parlano di inaccettabile. I dipendenti sono ancora sotto shock, mentre le istituzioni promettono di intervenire. La situazione rimane complicata e ancora da chiarire nei dettagli.

Reggio Emilia, 6 febbraio 2026 – Dramma occupazionale a Reggio Emilia. Come un fulmine a ciel sereno, I.C.R. ovvero Industria Chimica Reggiana, azienda storica del territorio fondata nel 1961, ha deciso di chiudere l’attività a Reggio Emilia e di licenziare 54 dipendenti. Chiusura dell’attività produttiva a Reggio Emilia e 54 licenziamenti. La notizia choc è arrivata da una nota stampa della Cgil: “L’azienda ha comunicato in mattinata alla Rsu aziendale la decisione unilaterale di dismettere l’impianto produttivo su Reggio Emilia aprendo nell’immediato una procedura di licenziamento collettivo per 54 dipendenti (54 famiglie) – scrive la Filctem Cgil in una nota - I motivi dichiarati dall’azienda sono il calo dei volumi registrati negli ultimi anni e l’obsolescenza dell’impiantistica che richiederebbe investimenti troppo onerosi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

