Libano crollo di un palazzo a Tripoli | almeno 15 morti

Questa mattina a Tripoli, in Libano, un edificio è improvvisamente crollato. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta, e finora hanno estratto otto persone vive dalle macerie. Almeno quindici sono morte, e il bilancio potrebbe salire ancora. La zona è sotto choc e si aspetta di conoscere altri dettagli nelle prossime ore.

Un palazzo è crollato a Tripoli, in Libano, causando la morte di almeno quindici persone. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e hanno già permesso di estrarre otto sopravvissuti dalle macerie. L'evento, avvenuto oggi 9 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla sicurezza degli edifici nel paese, già provato da una profonda crisi economica e politica. La notizia del crollo ha sconvolto Tripoli, una città che da tempo lotta con le conseguenze di una grave instabilità. Le immagini diffuse mostrano una scena di devastazione, con detriti e macerie che ricoprono la strada. I soccorritori, impegnati in una corsa contro il tempo, stanno cercando disperatamente altri sopravvissuti tra le rovine.

