Libano crollo di un palazzo a Tripoli | almeno 15 morti

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Tripoli, in Libano, un edificio è improvvisamente crollato. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta, e finora hanno estratto otto persone vive dalle macerie. Almeno quindici sono morte, e il bilancio potrebbe salire ancora. La zona è sotto choc e si aspetta di conoscere altri dettagli nelle prossime ore.

Un palazzo è crollato a Tripoli, in Libano, causando la morte di almeno quindici persone. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e hanno già permesso di estrarre otto sopravvissuti dalle macerie. L’evento, avvenuto oggi 9 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla sicurezza degli edifici nel paese, già provato da una profonda crisi economica e politica. La notizia del crollo ha sconvolto Tripoli, una città che da tempo lotta con le conseguenze di una grave instabilità. Le immagini diffuse mostrano una scena di devastazione, con detriti e macerie che ricoprono la strada. I soccorritori, impegnati in una corsa contro il tempo, stanno cercando disperatamente altri sopravvissuti tra le rovine.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Libano Tripoli

Almeno quindici persone sono morte nel crollo di due edifici a Tripoli, Libano

Un crollo improvviso ha fatto strage a Tripoli, nel Libano settentrionale.

Libano, crollano due edifici a Tripoli: almeno sei morti e decine di feriti

Due edifici sono crollati questa mattina a Tripoli, nel Libano settentrionale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Libano Tripoli

Argomenti discussi: Crolla un edificio in Libano, almeno 5 morti, media; Libano, crolla condominio a Tripoli: le ricerche dei sopravvissuti tra le macerie; Crolla un edificio a Tripoli, almeno 5 morti; Crolla un cedro, danni a due auto. E ora a Scandicci torna la paura.

Libano, crollo di un palazzo a Tripoli: almeno 15 mortiA Tripoli, in Libano, un palazzo è crollato su se stesso provocando almeno 15 morti. I soccorritori sono alla ricerca di superstiti tra le macerie dell’edificio, da cui finora hanno tratto in salvo ... tg24.sky.it

libano crollo di unLibano, condominio crolla a Tripoli: si scava tra le macerie, bilancio drammaticoCrolla un condominio a Tripoli, Libano: decine di persone intrappolate tra le macerie, mentre i soccorritori scavano senza sosta il quartiere di Bab Tabbaneh piange le vittime. notizie.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.