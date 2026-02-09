Un crollo improvviso ha fatto strage a Tripoli, nel Libano settentrionale. Due edifici sono crollati e almeno quindici persone hanno perso la vita. I soccorritori sono ancora sul posto per estrarre eventuali sopravvissuti e chiarire le cause del crollo. La paura e il dolore sono forti tra i residenti, che si sono radunati vicino ai rottami.

Le autorità hanno confermato la morte di almeno quindici persone nel crollo di due edifici adiacenti nella città di Tripoli, nel Libano settentrionale. La Protezione Civile ha annunciato lunedì la fine delle operazioni di ricerca e soccorso, dopo aver recuperato i corpi delle vittime. Otto persone sono state estratte vive dalle macerie, e ci sono diversi feriti; sono intervenute anche la Croce Rossa Libanese e da agenzie di soccorso e di emergenza. Come confermato dai primi accertamenti, la struttura era costituita da due blocchi, ciascuno dei quali contenente sei appartamenti. Anche i residenti del quartiere hanno preso parte alle operazioni di soccorso, accorrendo per aiutare a rimuovere i detriti e a creare aperture nel palazzo crollato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Almeno quindici persone sono morte nel crollo di due edifici a Tripoli, Libano

Approfondimenti su Tripoli Libano

