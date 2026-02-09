L' ex sindaco Leonardi replica a Basile | Quarant’anni di abbandono? Non dimentichiamo i miei risultati raggiunti
Turi Leonardi replica a Federico Basile, ex sindaco di Messina, risponde alle accuse di abbandono della città. In una lettera aperta, Leonardi ricorda i suoi risultati e mette in discussione le parole di Basile, sottolineando come anche durante il suo mandato siano stati fatti passi avanti. La polemica tra i due ex amministratori si fa più accesa, mentre il dibattito sulla gestione della città continua a infiammare il dibattito pubblico.
Turi Leonardi, ex sindaco di Messina, scrive una lettera aperta a Federico Basile in risposta alle dimissioni dell’attuale primo cittadino, nelle quali Basile aveva parlato di “quarant’anni di abbandono della città”. Leonardi ripercorre i suoi mandati e quelli dei suoi predecessori, elencando i.🔗 Leggi su Messinatoday.it
"Importanti risultati raggiunti in questi anni"
«Ecco cosa abbiamo fatto noi»: l'ex sindaco Turi Leonardi scrive a Basile MESSINA. In attesa dei venti giorni di tempo che sanciranno in maniera ufficiale le dimissioni di Federico Basile, la decisione dell'ex primo cittadino (come le modalità e le motivazioni) continua a f
