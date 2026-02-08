Importanti risultati raggiunti in questi anni

La sindaca Serena Arrighi ha parlato di risultati importanti ottenuti negli ultimi anni nel settore lapideo. A pochi giorni dalla ripresa del tavolo sul marmo, ha sottolineato come siano stati raggiunti traguardi significativi, con incontri tra Palazzo Civico, sindacati e industriali che continuano a portare avanti il lavoro.

"In questi anni abbiamo raggiunto importanti traguardi per l’intero settore lapideo ". Questo il parere della sindaca Serena Arrighi (nella foto) a pochi giorni dal nuovo tavolo sul marmo in cui sono ripresi i confronti tra Palazzo Civico, sindacati e industriali. Se da associazioni come Legambiente arrivano pesanti critiche su alcuni temi scottanti che riguardano il lapideo, l’amministrazione si dice invece soddisfatta del lavoro compiuto. "Nell’ultimo anno è cresciuta la lavorazione e diminuita l’ estrazione - spiega Arrighi - e questi sono gli indicatori più evidenti del grande lavoro fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

