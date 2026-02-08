La sindaca Serena Arrighi ha parlato di risultati importanti ottenuti negli ultimi anni nel settore lapideo. A pochi giorni dalla ripresa del tavolo sul marmo, ha sottolineato come siano stati raggiunti traguardi significativi, con incontri tra Palazzo Civico, sindacati e industriali che continuano a portare avanti il lavoro.

"In questi anni abbiamo raggiunto importanti traguardi per l’intero settore lapideo ". Questo il parere della sindaca Serena Arrighi (nella foto) a pochi giorni dal nuovo tavolo sul marmo in cui sono ripresi i confronti tra Palazzo Civico, sindacati e industriali. Se da associazioni come Legambiente arrivano pesanti critiche su alcuni temi scottanti che riguardano il lapideo, l’amministrazione si dice invece soddisfatta del lavoro compiuto. "Nell’ultimo anno è cresciuta la lavorazione e diminuita l’ estrazione - spiega Arrighi - e questi sono gli indicatori più evidenti del grande lavoro fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Importanti risultati raggiunti in questi anni"

Approfondimenti su Serena Arrighi

L’Istituto Cesalpino invita al pubblico a partecipare all’incontro dedicato alla presentazione dei risultati raggiunti nel triennio 2022-2025.

Narni guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare i successi e avviare nuovi progetti in ambito ambientale, culturale e turistico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Australia Jobs With Low Invitation Rates: Occupation List Update

Ultime notizie su Serena Arrighi

Argomenti discussi: Importanti risultati raggiunti in questi anni; AMAM, DALLA CRISI ALLA STRATEGIA: 8 ANNI DI INVESTIMENTI PER L’ACQUA DI MESSINA (2018 – 2026); Anno giudiziario a Reggio, Borelli: Risultati importanti. Chiaravalloti: Difficoltà per carenza organici; La fine di Federsanità, Bottaro: Aree interne, gestione Covid e stili di vita obiettivi raggiunti.

Lorisa Dance: risultati di eccellenza dal Corso Avanzato e dai corsi propedeuticiLa scuola Lorisa Dance registra importanti risultati artistici e formativi ottenuti dagli allievi del Corso Avanzato e da alcune allieve dei corsi ... corrieresalentino.it

Targa in Comune per le stelle della boxe Obaid e RoveggioIl primo, allievo di Duran, ha di recente conquistato il titolo nazionale dei pesi mosca. La seconda, col maestro Croce, è tricolore under 15 ... sport.quotidiano.net

CAMPIONATI Ottimo sabato per la società, con risultati importanti per tutte le squadre impegnate. Continua la crescita dei nostri ragazzi impegnati nel campionato di Terza Categoria, che tornano vittoriosi dalla trasferta in casa del Nora Nuraminis. Gran facebook

Dopo il rilascio dei risultati trimestrali di importanti big tecnologici, gli investitori sembrano voler preferire, infatti, una rotazione settoriale a favore di comparti meno premiati negli scorsi mesi x.com