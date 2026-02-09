L’esplosione gli spari e l’inseguimento | come sono stati catturati i rapinatori dell'assalto al portavalori

Questa mattina, i rapinatori armati di fucili hanno fatto esplodere un portavalori sulla strada tra Brindisi e Lecce. L’assalto è durato pochi minuti, poi sono scappati lasciando chiodi e distruzione sull’asfalto. La polizia li ha inseguiti e, dopo un inseguimento, sono riusciti a catturarli. La scena è stata caotica, con spari e grida, ma ora le forze dell’ordine hanno riportato la calma.

Rapinatori armati di fucili hanno fatto esplodere e assaltato un portavalori sulla Brindisi-Lecce con fucili e chiodi sull'asfalto. Il colpo fortunatamente è fallito. Due uomini della banda di malviventi sono stati fermati dopo un lungo inseguimento. Una mattinata di paura sulla strada tra Brindisi e Lecce. Questa mattina sulla superstrada Brindisi-Lecce, vicino allo svincolo di Tuturano, un commando ha assaltato un portavalori. Momenti di forte paura questa mattina sulla superstrada Brindisi-Lecce, dove un commando armato ha messo a segno un violento assalto a due furgoni. Immagini incredibili che arrivano dalla superstrada Lecce-Brindisi. Un assalto pianificato nei minimi dettagli con tanto di finti lampeggianti e chiodi sull'asfalto. La Puglia si è svegliata con il rumore degli spari.

