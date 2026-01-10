Milano Cortina 2026 diciottomila volontari da 94 paesi pronti per i Giochi | metà sono under 35

A poche settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, si prepara un vasto team di 18.000 volontari provenienti da 94 paesi. Questi volontari, di cui metà sono under 35, rappresentano il cuore dell’evento, contribuendo con dedizione e passione a garantire il successo delle competizioni e a creare un’accoglienza autentica per visitatori e atleti.

Mancano ormai poche settimane all'inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, e dietro le quinte si muove un esercito di diciottomila volontari che rappresenta molto più di una semplice forza lavoro: è l'anima stessa dell'evento, il suo volto umano, la voce che accoglierà il mondo sulle nostre montagne e nelle nostre città. Un'Italia che parla novantaquattro lingue. I numeri del programma Team26 raccontano una storia sorprendente di partecipazione globale. Quasi centotrentamila candidature sono arrivate da oltre 170 paesi per contendersi i diciottomila posti disponibili: una competizione più serrata di quella che si svolgerà sulle piste da sci.

