Famiglia nel bosco la decisione del tribunale sul possibile ricongiungimento

Il tribunale ha deciso che i figli della famiglia residente nel bosco di Palmoli, a Chieti, continueranno a vivere nella struttura protetta in cui attualmente si trovano. La decisione si basa sulla tutela del benessere e della sicurezza dei minori, garantendo loro un ambiente adeguato e protetto. La vicenda ha suscitato attenzione sulla tutela dei minori e sulle modalità di intervento in situazioni di vulnerabilità.

I figli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, a Chieti, resteranno nella struttura protetta dove attualmente si trovano. Lo ha stabilito il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha disposto anche una perizia sia sui bambini sia sui genitori. L'incarico è stato affidato alla perita Simona Ceccoli, alla quale sono stati concessi quattro mesi per rispondere ai quesiti posti dai giudici. Nel provvedimento emergono diverse criticità: tra queste, l'assenza della documentazione necessaria ad attestare le autorizzazioni per gli interventi effettuati sull'abitazione. Un elemento che ha indebolito una delle principali linee difensive.

