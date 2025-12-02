Cinema d’argento in cartellone Cinque secondi diretto da Paolo Virzì
Nuovo appuntamento mercoledì 3 dicembre alle ore 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna "Cinema d’argento". In cartellone questa settimana, con biglietto di ingresso al prezzo speciale di 3 euro, il film "Cinque secondi" (Italia, 2025) diretto da Paolo Virzì. Nel cast, Valerio Mastandrea. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
