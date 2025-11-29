Papa Leone XIV a Nicea prega col Patriarca ortodosso Bartolomeo
Papa Leone XIV ha celebrato il 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea durante una visita alla città turca di?znik. Sulle rovine di una basilica del IV secolo sulle rive del lago?znik, il Papa ha pregato insieme al Patriarca ecumenico ortodosso Bartolomeo per onorare lo storico incontro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Argomenti simili trattati di recente
In Turchia, Papa Leone partecipa alla commemorazione del Concilio di Nicea ed è accolto dalla comunità cattolica di Istanbul. Duello politico tra Meloni e Schlein sull’invito ad Atreju. A Hong Kong, sale a 128 vittime il bilancio del devastante incen - facebook.com Vai su Facebook
#PapaLeoneXIV #LeoneXIV a 1700 anni dal Concilio di Nicea Papa Leone XIV raggiunge Iznik per sostare accanto alla basilica di San Neofito, riaffiorata negli ultimi anni dalle acque del lago l'approfondimento di Maria Milvia Morciano vaticannews.va/it/papa Vai su X
Papa Leone XIV e il Concilio di Nicea: le sfide della Chiesa di oggi - Lo fa nell'incontro nella cattedrale dello Spirito Santo a Istanbul. acistampa.com scrive
Papa Leone XIV, pellegrinaggio e incontro ecumenico a Iznik/ Diretta video: i 1700 anni dal Concilio di Nicea - Pellegrinaggio di Papa Leone XIV a Iznik per i 1700 anni dal Concilio di Nicea: la diretta video streaming dalla Turchia. Lo riporta ilsussidiario.net
Papa in Turchia, Leone XIV nel luogo del Concilio di Nicea: le immagini - Papa Leone XIV, nel suo primo viaggio all’estero in Turchia, è stato in pellegrinaggio nel luogo dove 1700 anni fa i primi leader della Chiesa cristiana si riunirono, sotto l’egida dell’imperatore rom ... msn.com scrive