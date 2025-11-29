Papa Leone XIV a Nicea prega col Patriarca ortodosso Bartolomeo

Papa Leone XIV ha celebrato il 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea durante una visita alla città turca di?znik. Sulle rovine di una basilica del IV secolo sulle rive del lago?znik, il Papa ha pregato insieme al Patriarca ecumenico ortodosso Bartolomeo per onorare lo storico incontro

