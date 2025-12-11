Leone XIV il Papa conservatore che rilancia l’Europa e le sue radici giudaico-cristiane

Panorama.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza la figura di Leone XIV, il Papa conservatore che, durante la cerimonia nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è presentato come una voce forte a tutela delle radici giudaico-cristiane e dei valori occidentali, distinguendosi chiaramente dall’orientamento più progressista di Bergoglio. Un profilo che evidenzia il suo ruolo nel rilanciare l’identità e le tradizioni dell’Europa.

Mercoledì 10 dicembre, nel Palazzo Apostolico Vaticano, Leone XIV si è consacrato ufficialmente come Pontefice profondamente occidentale, conservatore, smarcandosi per l’ennesima volta dall’ombra smaccatamente progressista di Bergoglio. Il Papa ha ricevuto in udienza una delegazione del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei ( Ecr ) del Parlamento Europeo. Durante l’incontro, Leone ha ricordato ai parlamentari le loro responsabilità verso i più deboli e, soprattutto, li ha esortati a non dimenticare il legame a doppio filo tra Europa e radici giudaico-cristiane. È là che risiede la vera identità del Vecchio Continente, come sostenuto già nel XX secolo e negli ultimi anni dai precedenti papi e cardinali tradizionalisti e conservatori. 🔗 Leggi su Panorama.it

leone xiv il papa conservatore che rilancia l8217europa e le sue radici giudaico cristiane

© Panorama.it - Leone XIV, il Papa conservatore che rilancia l’Europa e le sue radici giudaico-cristiane

leone xiv papa conservatoreProcaccini alla corte di Papa Leone XIV: tra Europa e identità - L’incontro tra Papa Leone XIV e la delegazione dei conservatori del Parlamento europeo, ricevuta ieri nel Palazzo Apostolico, ha assunto i contorni di un ... Scrive h24notizie.com

leone xiv papa conservatoreLeone ai conservatori Ue: «Proteggere le radici giudaico-cristiane» - CITTA’ DEL VATICANO Leone XIV si sta rivelando un robusto europeista in uno dei momenti più critici per il Vecchio Continente resa fragile dalle troppe divisioni interne ... Come scrive ilmessaggero.it