A Che tempo che fa, Ubaldo Pantani, che imitava Leonardo Maria Del Vecchio, ha fatto scoppiare il pubblico con una performance divertente e convincente. L’imitazione del miliardario italiano nel salotto di Fabio Fazio ha conquistato tutti, diventando uno dei momenti più applauditi della serata. Gli spettatori hanno subito dato una standing ovation, apprezzando la capacità del comico di riprodurre perfettamente i tratti del personaggio.

A impersonarlo è Ubaldo Pantani che, studiando attentamente le mosse, le pause e le movenze dell'originale, è riuscito a dare vita a una delle imitazioni più spassose e riuscite del suo repertorio, resa ancora più credibile dalla serietà delle domande di Fazio e dalle risposte spiazzanti di fronte ai quesiti più banali, come quello che non serve comprare ogni volta una macchina nuova quando smette di camminare perché, in fondo, basterebbe metterle dell'altra benzina. Quando un programma come Che tempo che fa pesca dall'attualità trovando un modo intelligente e spassoso di raccontarla esattamente come fanno in America show iconici come il Saturday Night Live è una vittoria perché significa guardare al mondo con occhi nuovi e freschi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leonardo Maria Del Vecchio è coinvolto in un incidente automobilistico con una Ferrari.

Leonardo Maria Del Vecchio è stato formalmente indagato in seguito a un incidente stradale occorso il 16 novembre, durante il quale si trovava alla guida di una Ferrari.

Argomenti discussi: Chi è Leonardo Maria Del Vecchio? - Otto e Mezzo - Puntata del 29/1/2026; Leonardo Maria Del Vecchio ospite da Lilli Gruber: ha detto cose industrialmente interessanti. Nonostante il plotone di esecuzione che fingeva di intervistarlo e l’ondata di critiche successive; Chi è l'autore del disastro comunicativo di Leonardo Maria Del Vecchio nel salotto tv di Lilli Gruber?; La surreale intervista di Leonardo Del Vecchio a La7.

Leonardo Maria Del Vecchio, il genio della fuffa mediaticaQuarto dei sei figli di Leonardo Maria Del Vecchio, il geniale imprenditore degli occhiali che partendo dal negozietto di Agordo (Belluno) ha costruito il primo gruppo mondiale del settore, EssilorLux ... startmag.it

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sostituzione di persona, per un incidente con la sua FerrariL’erede del fondatore di Luxottica è indagato per sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso. Gli agenti della Polizia Stradale lombarda gli hanno recapitato l ‘avviso di garanzia nel ... ilcorrieredelgiorno.it

“Ho un bel po’ di automobili… viaggiando molto, servono!” - Leonardo Maria Del Vecchio (Ubaldo Pantani) a #CTCF x.com

