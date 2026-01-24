Leonardo Maria Del Vecchio è coinvolto in un incidente automobilistico con una Ferrari. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, si fa sostituire alla guida da un dipendente. Attualmente, è indagato per sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso, reati che sollevano questioni sulla gestione dell’incidente e sulle responsabilità delle persone coinvolte.

Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso. Gli agenti della Polizia Stradale lombarda gli hanno recapitato l ‘avviso di garanzia nel suo attico a Brera. Le accuse riguardano un incidente di cui l’erede del fondatore di Luxottica è stato protagonista lo scorso 16 novembre mentre era a bordo della sua Ferrari Purosangue 222. Prima che arrivasse la polizia, il numero uno di Lmdv capital si è fatto sostituire alla guida da un dipendente. A riportare la notizia è La Repubblica. Del Vecchio, che stava viaggiando lungo la Tangenziale est di Milano, ha urtato una Bmw 530 sul lato posteriore dopo una serie di sorpassi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leonardo Maria Del Vecchio fa un incidente in Ferrari e prima che arrivi la polizia si fa sostituire alla guida da un dipendente

Incidente in Ferrari per Leonardo Del Vecchio, si fa sostituire alla guida: indagatoLeonardo Maria Del Vecchio è stato indagato per aver sostituito la guida e per omissione di soccorso a seguito di un incidente sulla Tangenziale Est di Milano, avvenuto il 16 novembre 2025.

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in FerrariLeonardo Maria Del Vecchio è sotto indagine per un incidente stradale avvenuto a bordo di una Ferrari.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Del Vecchio, chi comanda nella squadra di Leonardo Maria: i manager chiave per industria e media; Unicredit, maxi-linea di credito personale da 350 milioni di euro a Leonardo Maria Del Vecchio; Leonardo Maria Del Vecchio compra la maggioranza del gruppo editoriale di Giorno, Nazione, Resto Del Carlino…; Leonardo Maria Del Vecchio comprerà i giornali del gruppo Editoriale Nazionale.

Leonardo Maria Del Vecchio fa un incidente in Ferrari e prima che arrivi la polizia si fa sostituire alla guida da un dipendenteL'erede di Luxottica ha ricevuto un avviso di garanzia per sostituzione di persona e omissione di soccorso per un incidente avvenuto lo scorso novembre. ilfattoquotidiano.it

Indagato Leonardo Maria Del vecchio, un uomo della sicurezza al suo posto al volante della Ferrari dopo l’incidente in tangenzialeL’avviso di garanzia gli è stato recapitato nel suo attico di Brera dai poliziotti della Stradale Del comparto Lombardia. Inoltre gli sono stati decurtati dieci punti della patente, senza però il sequ ... milanofinanza.it

Leonardo Maria, figlio del patron di Luxottica, nel mirino dei pm: è accusato di sostituzione di persona e omissione di soccorso - facebook.com facebook

Leonardo Maria Del Vecchio, la mossa sui giornali: prende Editoriale Nazionale e punta al polo dei quotidiani x.com