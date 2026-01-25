Leonardo Maria Del Vecchio indagato dopo incidente in Ferrari si fece sostituire alla guida da un dipendente prima che arrivasse la polizia - VIDEO

Leonardo Maria Del Vecchio è stato formalmente indagato in seguito a un incidente stradale occorso il 16 novembre, durante il quale si trovava alla guida di una Ferrari. Secondo le ricostruzioni, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, avrebbe fatto sostituire la sua posizione di conducente con un dipendente. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità, che stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto.

Leonardo Maria Del Vecchio raddoppia sui giornali: maxi-offerta per QN, punta al 70% di Editoria Nazionale per creare un grande gruppo editoriale. Si tratta del gruppo Monrif, la famiglia Monti Riffeser che edita QN con i quotidiani Il Giorno, La Nazione e Il R - facebook.com facebook

Leonardo Maria Del Vecchio comprerà una grossa quota di Editoriale Nazionale (EN), l’azienda a cui appartengono i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. È la seconda grossa operazione nell'editoria in pochi mesi: x.com