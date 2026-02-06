Matthew Stafford dei Rams è stato nominato MVP contro Drake Maye dei Patriots

Questa mattina si è saputo che Matthew Stafford, il quarterback dei Rams, è stato scelto come MVP della NFL. Stafford ha già annunciato che tornerà a giocare anche la prossima stagione, confermando il suo ruolo di leader in squadra. La notizia ha preso tutti di sorpresa, soprattutto considerando la stagione difficile che i Rams hanno affrontato quest’anno.

2026-02-06 12:54:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: Matthew Stafford è stato nominato NFL Most Valuable Player e ha confermato che tornerà per un'altra stagione con i Los Angeles Rams. Il 37enne ha battuto il quarterback dei New England Patriots Drake Maye in una delle gare di MVP più ravvicinate nella storia del campionato prima di usare il suo discorso di accettazione per annunciare che non si ritirerà. Stafford ha ricevuto 24 dei 50 voti al primo posto nello scrutinio da parte di una giuria nazionale di membri dei media e ha concluso con 366 punti.

