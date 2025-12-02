Drake Maye guida i Patriots alla decima vittoria consecutiva contro i Giants

2025-12-02 10:05:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il quarterback Drake Maye ha offerto un’altra prestazione eccezionale mentre i New England Patriots hanno esteso la loro serie di vittorie vincendo 33-15 sui New York Giants lunedì sera. Maye è andato 24 su 31 per 282 yard con 2 touchdown e nessuna intercettazione, guidando i Patriots al miglior record di 11-2 della NFL in vista della loro settimana di addio. L’allenatore Mike Vrabel ha elogiato la crescente influenza del quarterback 23enne sulla squadra. “Penso che stia realizzando ciò che può essere e quale impatto avrà su questo attacco e sull’essere il nostro direttore d’orchestra”, ha detto Vrabel. 🔗 Leggi su Justcalcio.com