L’ego da Guinness che copre pure il talento

Un artista italiano che si distingue più per il suo ego che per il talento si è preso la scena con un nuovo show televisivo. Dopo aver lavorato in tv e al cinema, ora conduce un late show in stile americano, «Allegro ma non troppo», che fa discutere anche negli ascolti. La sua passione sembra essere il litigio, e spesso si fa notare per le polemiche con colleghi come Ranucci, Martelli e perfino con il Cavaliere. Una figura che divide, più per il carattere che per le capacità artistiche.

Artista multiforme, dalla tv al cinema, oggi ci appioppa un late show all'americana «Allegro ma non troppo» (anche negli ascolti) La sua vocazione è il litigio: Ranucci, Martelli e molti altri (compreso il Cav). Dell'avventura politica lasciano il segno le sue assenze. Cognome e nome: Barbareschi Luca Giorgio. Montevideo, 1956. Artista colto e dal multiforme ingegno: attore, regista e produttore cinematografico e teatrale, conduttore televisivo. Un dissipatore di talento (il suo).

