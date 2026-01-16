Il cielo si copre weekend condizionato da nuvole e pioggia

Il cielo si copre sul territorio lecchese, con un progressivo aumento della nuvolosità a partire da venerdì. Nel fine settimana, sono previste deboli piogge e condizioni di alta umidità, che influenzeranno le attività all’aperto. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteorologici per pianificare al meglio le proprie giornate.

Weekend nuvoloso e molto umido sul territorio lecchese. Da oggi, venerdì, spazio a un progressivo aumento della nuvolosità, che si tradurrà da sabato con deboli piogge. Da lunedì nuovo abbassamento delle temperature. A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.847 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

