Il Muro della Libertà da Guinness diventa opera collettiva

Dal 12 gennaio, il Muro della Libertà, riconosciuto dal Guinness dei primati, si trasforma in un’opera collettiva. Professionisti, artisti e studenti sono invitati a contribuire, unendo le proprie competenze e creatività. Questa iniziativa mira a valorizzare la partecipazione condivisa e l’impegno comunitario, rendendo il monumento un simbolo di collaborazione e coesione. Un progetto aperto a tutti, che sottolinea l’importanza del contributo collettivo nel patrimonio culturale.

