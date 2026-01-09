Il Muro della Libertà da Guinness diventa opera collettiva
Dal 12 gennaio, il Muro della Libertà, riconosciuto dal Guinness dei primati, si trasforma in un’opera collettiva. Professionisti, artisti e studenti sono invitati a contribuire, unendo le proprie competenze e creatività. Questa iniziativa mira a valorizzare la partecipazione condivisa e l’impegno comunitario, rendendo il monumento un simbolo di collaborazione e coesione. Un progetto aperto a tutti, che sottolinea l’importanza del contributo collettivo nel patrimonio culturale.
Il Muro da Guinness diventa opera collettiva: dal 12 gennaio coinvolti professionisti, artisti e studenti. Il Muro della Libertà che l’artista Alessandro Ciambrone ha realizzato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, già entrato nel Guinness World Record come “murale più esteso al mondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
