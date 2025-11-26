Legionella il Comune di Città di Castello chiude la scuola d' infanzia per due giorni

Perugiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Legionella, il Comune di Città di Castello chiude "per precauzione" la scuola d'infanzia di Montedoro. “A seguito della comunicazione di Usl Umbria 1 riguardo la salubrità dell’acqua e ad alcuni valori non congrui rispetto alla norma legati al batterio della “legionella” riscontrati nella scuola. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

legionella comune citt224 castelloLegionella nell'acqua, chiusa scuola a Città di Castello - Chiusa la scuola dell'infanzia di Montedoro, a Città di Castello, a fini precauzionali per controlli relativi alla presenza del batterio della legionella. Secondo msn.com

Legionella, il Comune ordina nuova bonifica all’hotel Excelsior - Ulteriori bonifiche per l’Hotel Excelsior di piazza Lelia Caetani a Latina Scalo, mentre il Tar riapre l’Hotel Garden. Lo riporta ilmessaggero.it

Il Comune vuole il castello «Biblioteca, hotel e bistrot» - Non subito, ma la strada è tracciata e verrà percorsa in compagnia della Regione, che si candida ad avere un ruolo nella futura gestione. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Legionella Comune Citt224 Castello