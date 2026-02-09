Lecco-Pro Vercelli 0-2 | gol e highlights

Lecco e Pro Vercelli si sfidano in trasferta e alla fine la squadra ospite si impone con un risultato di 2-0. La Pro Vercelli conquista tre punti importanti in una gara valida per la Serie C, portandosi a casa la vittoria contro il Lecco. La partita si è giocata l’8 febbraio 2026, e i gol decisivi sono arrivati nel secondo tempo.

Lecco-Pro Vercelli: la Pro vince 2-0 in trasferta. La Pro Vercelli ha superato il Lecco per 2-0 in una partita valida per la Serie C – Lega Pro, disputata l'8 febbraio 2026. La vittoria porta la squadra ospite a consolidare la sua posizione in classifica, mentre il Lecco incassa una sconfitta che potrebbe avere ripercussioni sulla sua corsa al campionato. La partita è stata ricca di spunti tattici e azioni degne di nota, come evidenziato dai video highlights disponibili. Il match si è svolto in un clima di competizione accesa, con entrambe le squadre desiderose di conquistare i tre punti. La Pro Vercelli, forte di un collettivo ben organizzato e di una strategia di gioco efficace, è riuscita a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.

