Lecco è emergenza vera | la Pro Vercelli sbanca il Rigamonti Ceppi

Da today.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lecco si trova in serie difficoltà dopo la sconfitta contro la Pro Vercelli. La squadra deve affrontare un’emergenza di giocatori, con dieci assenti, e fatica a tenere il passo sul campo. La partita si è giocata su un manto sintetico in cattive condizioni, che ha complicato ancora di più le cose per i padroni di casa. La squadra fatica a creare occasioni e a trovare la porta, confermando le difficoltà viste nelle ultime uscite.

Il Lecco è in grande difficoltà a livello di indisponibilità (mancano dieci giocatori), ma non solo: in linea con le ultime prestazioni fa fatica a stare in campo, tra l'altro su un manto sintetico ormai impraticabile, e fatica pure a tirare in porta. Risultato? Vince la Pro Vercelli 2-0.Tutte le.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Lecco ProVercelli

Lecco brutto e abulico: l'Inter U23 sbanca il Rigamonti Ceppi

L'incontro tra Lecco e Inter U23 al Rigamonti Ceppi si è concluso con la vittoria dei ragazzi di Stefano Vecchi.

Calcio, Serie C: all'Immacolata al Rigamonti Ceppi si gioca Lecco-Alcione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lecco ProVercelli

Argomenti discussi: Inaugurazione anno giudiziario, Ondei: Inaccettabile dire che i giudici sono appiattiti sui pm (e Nordio applaude); Tragedia nel Lago di Lecco: muore sub brianzolo.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.