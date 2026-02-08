Lecco è emergenza vera | la Pro Vercelli sbanca il Rigamonti Ceppi

Il Lecco si trova in serie difficoltà dopo la sconfitta contro la Pro Vercelli. La squadra deve affrontare un’emergenza di giocatori, con dieci assenti, e fatica a tenere il passo sul campo. La partita si è giocata su un manto sintetico in cattive condizioni, che ha complicato ancora di più le cose per i padroni di casa. La squadra fatica a creare occasioni e a trovare la porta, confermando le difficoltà viste nelle ultime uscite.

Il Lecco è in grande difficoltà a livello di indisponibilità (mancano dieci giocatori), ma non solo: in linea con le ultime prestazioni fa fatica a stare in campo, tra l'altro su un manto sintetico ormai impraticabile, e fatica pure a tirare in porta. Risultato? Vince la Pro Vercelli 2-0.

