La vendita dei biglietti per la partita tra Lecco e Pro Vercelli è stata bloccata. La partita, prevista per domenica 9 febbraio allo stadio “Marco D’Alessandro”, è stata interrotta mentre si giocava, e ora non si possono più acquistare biglietti. La sospensione arriva dopo l’interruzione dell’incontro in corso.

La vendita dei biglietti per la partita di Serie C tra Lecco e Pro Vercelli è stata ufficialmente sospesa, dopo che l’incontro, in programma per domenica 9 febbraio 2026 allo stadio “Marco D’Alessandro” di Lecco, è stato interrotto in corso d’opera. L’interruzione è avvenuta nel corso del secondo tempo, a seguito di un’azione di protesta da parte di alcuni tifosi del Pro Vercelli, che hanno lanciato oggetti sul campo dopo un fallo contestato. L’arbitro ha deciso di interrompere la gara per motivi di sicurezza, e successivamente la Lega Pro ha confermato la sospensione definitiva dell’incontro, con la decisione di non riprenderlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biglietti per Lecco-Pro Vercelli bloccati dopo il fermo della partita in programma nella Serie C

Approfondimenti su Lecco ProVercelli

La recente partita di Serie C tra AlbinoLeffe e Pro Vercelli ha suscitato dubbi riguardo alla regolarità del match, che non è stato ufficialmente omologato a causa di un ricorso presentato dagli ospiti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lecco ProVercelli

Argomenti discussi: Serie C | Lecco, vietata la trasferta di Trento: il prefetto blocca i tifosi blucelesti; CALCIO LECCO, OTTIMA L’ATTIVITÀ DI BASE CON I PARI ETÀ DEL PARMA; Trento-Lecco, stretta sulla sicurezza allo stadio: stop ai biglietti per i residenti nella città lombarda; Serie C | Ufficiale: Trento-Lecco vietata ai lecchesi. Spunta il caso TAR di Brescia-Vicenza.

Lecco, sospesa la vendita dei biglietti per la gara con la Pro VercelliCome pubblicato dalla società, il Lecco ha momentaneamente bloccato la vendita dei tagliandi per la gara con la Pro Vercelli. Ecco il comunicato integrale della società: La ... tuttoc.com

LECCO-PRO VERCELLI, LA QUESTURA BLOCCA LA VENDITA DEI BIGLIETTILECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver ricevuto dalla Questura di Lecco, a seguito della determina dell’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive nr. 05/2026 del 2 febbraio 2026, i ... lecconews.news

Biglietti sospesi per Lecco-Pro Vercelli in attesa del via libera della Questura Questura di Lecco Calcio Lecco 1912 - facebook.com facebook