Muore ma per un cavillo non si riesce a cremarla | anziana da giorni in una bara aperta nella sua casa
Una donna anziana si trova da oltre tre giorni in una bara aperta nella sua abitazione di Altarello, via Scillato. A causa di un cavillo burocratico, non si è ancora potuta procedere alla cremazione, nonostante le condizioni di decomposizione avanzata. La situazione solleva questioni di ordine pratico e normativo riguardanti le procedure funebri e i tempi di intervento.
Si trova ormai da più di tre giorni in una bara aperta, all'interno della sua abitazione di via Scillato, ad Altarello, e nonostante l'avanzato stato di decomposizione, è impossibile cremarla. È una storia che ha dell'assurdo, quella di una signora di 83 anni, Provvidenza Riccobono, deceduta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
