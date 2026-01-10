Muore ma per un cavillo non si riesce a cremarla | anziana da giorni in una bara aperta nella sua casa

Una donna anziana si trova da oltre tre giorni in una bara aperta nella sua abitazione di Altarello, via Scillato. A causa di un cavillo burocratico, non si è ancora potuta procedere alla cremazione, nonostante le condizioni di decomposizione avanzata. La situazione solleva questioni di ordine pratico e normativo riguardanti le procedure funebri e i tempi di intervento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.