Lecco cade in una botola che presunti ladri hanno lasciato aperta | muore dopo un mese in ospedale

Una donna di 67 anni è deceduta dopo un mese di agonia in ospedale, a causa di una caduta accidentale in casa. La mattina del 5 gennaio, la donna è finita in un condotto di aerazione che, secondo quanto si apprende, era stato lasciato aperto da alcuni presunti ladri. La scoperta è avvenuta solo più tardi, quando i familiari hanno trovato la donna in difficoltà e chiamato i soccorsi. Nonostante l’intervento immediato, le ferite e le complicazioni hanno portato alla sua morte. La polizia ha avvi

È morta la donna di 67 anni che il 5 gennaio è caduta in un condotto di aerazione nella propria abitazione. Il canale di ventilazione sarebbe stato lasciato aperto da presunti ladri Dopo un mese di agonia è morta la sessantasettenne caduta all’interno del condotto di aerazione della propria casa il 5 gennaio. La donna viveva insieme al marito a Novate di Merate in provincia di Lecco. Da quanto emerge, sembra che in seguito ad un tentativo di furto, i presunti ladri avrebbero lasciato aperta la conduttura nella quale la donna è caduta. Inizialmente, la pensionata aveva riportato gravi ferite, e per questo era stata ricoverata e sottoposta ad un intervento chirurgico a causa di un grave trauma cranico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lecco, cade in una botola che presunti ladri hanno lasciato aperta: muore dopo un mese in ospedale Approfondimenti su Lecco Muore Cade nella bocca di lupo lasciata aperta dai ladri: Graziella Pozzi muore dopo un mese di ricovero Una donna di 68 anni è morta dopo un mese di ricovero all'ospedale Manzoni di Lecco. Anziana cade dal letto in ospedale e muore: aperta l'indagine Una donna di 95 anni è caduta dal letto nel pronto soccorso di Andria ed è morta. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lecco Muore Argomenti discussi: ? Escursionista cade in zona impervia a Carenno: salvato dai vigili del fuoco; Civate, cade sul Cornizzolo durante il decollo con il parapendio: ferita 67enne; Under 16 Serie C: una tripletta di Tacconi porta il Trento in testa al girone C assieme al Vicenza; Si sente male e cade dalla bici: 74enne muore. Lecco, 67enne cade in una botola lasciata aperta dai ladri: morta un mese dopoLa sera del 5 gennaio scorso, nel giorno della vigilia dell'Epifania, Gabriella Pozzi era precipitata in un condotto di aerazione della propria abitazione, lasciato aperto dai ladri durante un ... tg24.sky.it Il Catania cade con il Sorrento, il Lecco evita la sconfitta al 95' facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.