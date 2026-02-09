Leadership al femminile | confronto tra Perrotta Gerini e Lofano per superare disparità e pregiudizi nel lavoro

Questa mattina a Roma si è tenuto il primo evento dell’anno della Fondazione Bellisario. Tre donne di grande esperienza si sono incontrate per parlare di come superare le disparità e i pregiudizi nel mondo del lavoro. Daria Perrotta, Claudia Gerini e Rita Lofano hanno condiviso le loro storie e le sfide che affrontano ogni giorno, portando un messaggio di determinazione e cambiamento. La discussione ha mostrato che anche nel 2026 c’è ancora molta strada da fare, ma che le donne possono fare la differenza.

Roma, 9 febbraio 2026 – Si è aperta ufficialmente l'annata sociale della Fondazione Bellisario con un confronto stimolante tra tre figure di spicco del panorama italiano: Daria Perrotta, Ragioniera Generale dello Stato; Claudia Gerini, attrice di successo; e Rita Lofano, direttrice dell'Agenzia Giornalistica Italiana. L'incontro, svoltosi nella sede della Fondazione, ha posto al centro il tema della leadership femminile e la continua ricerca di una reale parità di genere in ambiti professionali spesso caratterizzati da disparità. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Bellisario, intende dare seguito agli impegni presi dalle vincitrici del premio Marisa Bellisario, un riconoscimento che celebra donne che si sono distinte in diversi settori.

