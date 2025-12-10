Praticanti avvocati in studio 13 ore al giorno | Guadagni 2mila euro al mese ma ti comprano la vita

Martina, giovane avvocata milanese, ha deciso di lasciare il suo studio dopo aver affrontato lunghe giornate di lavoro di 13 ore. Nonostante uno stipendio di circa 2mila euro al mese, ha scelto di cambiare percorso, riflettendo sulle sfide e le condizioni del praticantato forense in Italia.

Martina, nome di fantasia di una giovane avvocata milanese, ha dato le dimissioni dallo studio dove aveva svolto il praticantato, il tirocinio obbligatorio per sostenere l'esame di stato da avvocato. Le sue sono state le terze dimissioni nell'arco della stessa giornata."Una schiavitù.

Praticanti avvocati «Insultati e malpagati, costretti a pulire lo studio o fare da autisti». L'Ordine: «Chi sbaglia va segnalato» - Ma non tutti gli studi sono uguali e c'è chi sceglie di puntare sulla formazione dei giovani anche in vista di una crescita futura dello studio.

Praticanti avvocati «Insultati e malpagati, costretti a pulire lo studio o fare da autisti». L'Ordine: «Chi sbaglia va segnalato» - «Chi si comporta in questo modo con i praticanti spegne la passione dei giovani e ha una responsabilità.

Ieri, nella Biblioteca Storica dell'Ordine degli Avvocati di Trani, si è svolto un incontro formativo dedicato, in particolare, ai praticanti avvocati e ai giovani avvocati. Il percorso verso la professione è una scelta che richiede dedizione e passione. É un percorso fa