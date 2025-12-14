Ho riprovato ad affittare una casa | 900 euro al mese per abitare in 50 metri quadri senza cucina

Un anno dopo aver esplorato il mercato immobiliare della Romagna con RiminiToday, ho deciso di rivivere l’esperienza di affittare una casa. Questa volta, ho affrontato una nuova sfida: trovare un alloggio di 50 metri quadri senza cucina, al costo di 900 euro al mese. Ecco come è andata.

Un anno fa, con Dossier RiminiToday avevamo provato a cercare una casa in affitto nelle città della Romagna. Il risultato era stato chiaro e durissimo: prezzi altissimi, pochissime proposte, richieste surreali e una competizione feroce tra i potenziali affittuari. A dodici mesi di distanza.

