i ristoranti italiani brillano nel firmamento gourmet internazionale con un totale di 394 stelle un nuovo tre stelle due nuovi 2 stelle e 22 new entry per una stella

G rande cerimonia con 500 invitati al Teatro Regio di Parma e grande soddisfazione dei gourmet di tutta Italia. La Guida Michelin 2026 promuove a pieni voti la nostra ristorazione assegnandole 394 stelle, da Nord a Sud, tra new entry e conferme straordinarie. Tre Chiavi Michelin a Bottura per Casa Maria Luigia a Modena X Se La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti (chef molto piemontese e un po’ calabrese) del Boscareto Resort di Serralunga d’Alba (Cuneo) si aggiunge ai 14 tristellati nazionali, a conquistare per la prima volta le Due Stelle sono due ristoranti che contemplano felicemente Nord Est e Isole, Veneto e Sicilia: Famiglia Rana di Vallese di Oppeano (Verona) guidato con grande talento ed estro sperimentale da Francesco Sodano, che ha subito ringraziato il patron Gian Luca Rana e la brigata di cucina giovane ed entusiasta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

