Il 2026 del teatro ' Gentile' si apre con Lo schiaccianoci | sul palco le stelle del Balletto di Mosca
Il 2026 del teatro Gentile di Fabriano si apre con lo spettacolo “Lo Schiaccianoci”, interpretato dal Balletto di Mosca. L’appuntamento è per mercoledì 7 gennaio alle 21, segnando l’inizio della stagione promossa dal Comune di Fabriano con l’AMAT. Un’opportunità per il pubblico di vivere un classico della danza, apprezzato da generazioni, in un contesto culturale di qualità.
FABRIANO – Il nuovo anno della stagione del Teatro Gentile - promossa dal Comune di Fabriano con l’AMAT - inizia mercoledì 7 gennaio – alle 21 - con la danza de “Lo Schiaccianoci”, balletto da vivere con la famiglia tra i più famosi e amati al mondo, rappresentato dalla compagnia del Balletto di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Dalla fiaba al balletto la magia del Natale arriva a teatro con "Lo schiaccianoci"
Leggi anche: A Venaria arriva “Lo Schiaccianoci”, l'International Classical Ballet of Ukraine sul palco del Teatro Concordia
1° GENNAIO. ROMA CAPODARTE 2026: LA QUINTA EDIZIONE OMAGGIA GLI 80 ANNI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE; Accademia Filarmonica Romana, tutti gli appuntamenti del 2026 dell’.
La Cenerentola apre il 2026 del Regio: biglietti in vendita per l’Anteprima Giovani - Il 2026 del Teatro Regio di Torino si apre nel segno di Gioachino Rossini con La Cenerentola, protagonista dell’ Anteprima Giovani in programma sabato 17 gennaio alle ore 20. mentelocale.it
L’omaggio a Pierpaolo Pasolini apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine - Arezzo, 2 novembre 2025 – Un omaggio a Pierpaolo Pasolini apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine «Storie condivise»: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. lanazione.it
Con un omaggio a Pierpaolo Pasolini si apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine - Arezzo, 27 ottobre 2025 – Con un omaggio a Pierpaolo Pasolini si apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine “Storie condivise”: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e ... lanazione.it
"Gentile pubblico, nel calore di queste festività, il Teatro d'Europa desidera augurarvi una serena e felice prosecuzione delle buone feste. Quale modo migliore di celebrare la magia del Natale se non attraverso la grande tradizione del nostro teatro Vi ricordi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.