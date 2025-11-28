Gli orologi che hanno rubato la scena ai GQ Men of The Year 2025

Il red carpet dei GQ Men of the Year è sempre una garanzia quando si parla di stile ed eleganza. E lo stesso vale per gli orologi. Un dettaglio che va via via rafforzandosi prendendosi sempre più una bella fetta della scena. I motivi sono tanti, i segnatempo del MOTY non sono necessariamente solo modelli appariscenti o sfarzosi, ma sono orologi che celano storie, e che per questo diventano parte di una narrazione stilistica del tutto personale. Sarà per questo che ci piace scovarli sotto una giacca, un cappotto, e in alcuni casi farceli raccontare. Ecco quelli che abbiamo catturato in questa serata magica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Gli orologi che hanno rubato la scena ai GQ Men of The Year 2025

Altre letture consigliate

I malviventi, entrati dal giardino in un’abitazione di via Boito, hanno rubato gioielli, orologi e soldi mentre l’anziana era a messa: «Ho perso anche il ricordo più caro, la fede nuziale» - facebook.com Vai su Facebook

La truffa degli orologi a Davide Pedretti, star dei social: “Hanno rubato due Rolex da 20mila euro” - Bologna, 2 novembre 2025 – È entrato in gioielleria, ha scelto due orologi di lusso e ha finto di pagarli, mostrando al dipendente un bonifico urgente che, in realtà, non è mai stato eseguito. Segnala ilrestodelcarlino.it