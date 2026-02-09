Bad Bunny ha presentato la sua prima sneaker signature con adidas durante l' Halftime Show del Super Bowl 2026

Durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha fatto il suo debutto come designer di scarpe. La superstar portoricana ha presentato la sua prima sneaker signature con adidas, sorprendendo il pubblico durante uno degli eventi più seguiti dell’anno. La scena è stata tutta sua, tra musica e moda, lasciando il segno in un palco che ha visto anche uno spettacolo da record.

Il palco dell’halftime show del Super Bowl è uno dei più grandi di tutto l’intrattenimento. Ma dal momento in cui Bad Bunny è stato annunciato come performer del Super Bowl 2026, c’erano pochi dubbi sul fatto che la superstar portoricana avrebbe superato ogni aspettativa, offrendo uno spettacolo all’altezza dell’occasione. Reduce dalla sua storica vittoria ai Grammy, il suo halftime show ha portato sul campo lo spirito e l’estetica della monumentale residency al Coliseo José Miguel Agrelot di San Juan, Porto Rico, trasposti fino a San Francisco: dalla celebre casita (con un saluto a Cardi B e Pedro Pascal, tra gli ospiti che hanno seguito lo show dal portico) al trasporto sul campo, passando per un vero matrimonio, una selezione di hit tratte dalla sua discografia e una parata di bandiere rappresentative dell’America Latina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Mia madre non è che credesse che fossi un grande artista, ma credeva che fossi una grande persona: Bad Bunny all’Apple Music Super Bowl LX Halftime ShowL'artista anticipa lo show dell'halftime con ospiti, sorprese e un omaggio alle sue radici: Sarà una festa, dovete solo ballare ... ilfattoquotidiano.it

Bad Bunny, 13 minuti di show che infiammano il Super BowlL'halftime show è stato il clou della serata e ha visto mattatore Bad Bunny, che ha portato Lady Gaga, Ricky Martin e la cultura del suo Paese sul palco. Dio benedica l’America!, ha gridato il rappe ... rainews.it

Il presidente arrabbiato per Bad Bunny. Lo striscione: «L'unica cosa più forte dell'odio è l'amore» facebook

"Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com